Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire Salle polyvalente Claude Massu Pirou
Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire Salle polyvalente Claude Massu Pirou samedi 11 avril 2026.
Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire
Salle polyvalente Claude Massu 3 Place des Bocagers Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-11
C’est à travers une farandole de jigs, de reels, de polkas, de hornpipes, de valses, mais aussi de ballades que nous vous promènerons dans les paysages d’Irlande et d’Écosse. Une buvette fonctionnera à cette occasion et un food truck indépendant sera présent. .
Salle polyvalente Claude Massu 3 Place des Bocagers Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr
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English : Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire
L’événement Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire Pirou a été mis à jour le 2026-03-13 par Côte Ouest Centre Manche