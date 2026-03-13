Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire Salle polyvalente Claude Massu Pirou

Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire

Salle polyvalente Claude Massu 3 Place des Bocagers Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

C’est à travers une farandole de jigs, de reels, de polkas, de hornpipes, de valses, mais aussi de ballades que nous vous promènerons dans les paysages d’Irlande et d’Écosse. Une buvette fonctionnera à cette occasion et un food truck indépendant sera présent. .

Salle polyvalente Claude Massu 3 Place des Bocagers Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

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English : Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire

L’événement Soirée irlandaise avec le groupe Effet M’Eire Pirou a été mis à jour le 2026-03-13 par Côte Ouest Centre Manche