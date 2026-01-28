SOIREE IRLANDAISE Salle de la Tourbière Bois-d’Amont

SOIREE IRLANDAISE

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 01:00:00

2026-03-07

CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Trad’ & Rock

Soirée animée par les BALOO’S BROTHERS

de 20h à 1h concert dès 21h

Buvette et petite restauration sur place (payant)

Réservations possible 06.74.83.53.63 .

jumelageboisdamont@gmail.com

