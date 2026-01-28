SOIREE IRLANDAISE Salle de la Tourbière Bois-d’Amont
SOIREE IRLANDAISE Salle de la Tourbière Bois-d’Amont samedi 7 mars 2026.
SOIREE IRLANDAISE
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 01:00:00
Date(s) :
2026-03-07
CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Trad’ & Rock
Soirée animée par les BALOO’S BROTHERS
de 20h à 1h concert dès 21h
Buvette et petite restauration sur place (payant)
Réservations possible 06.74.83.53.63 .
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 83 53 63 jumelageboisdamont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIREE IRLANDAISE
L’événement SOIREE IRLANDAISE Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses