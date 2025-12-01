Soirée irlandaise Chez Bernique Clohars-Carnoët
Soirée irlandaise Chez Bernique Clohars-Carnoët samedi 13 décembre 2025.
Soirée irlandaise
Chez Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Avec Maëllys Gerot et le Siin Irish Musique. .
Chez Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20
English :
L’événement Soirée irlandaise Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS