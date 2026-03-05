Soirée Irlandaise Comité des fêtes de Porte-de-Benauge Salle des platanes Porte-de-Benauge

Soirée Irlandaise Comité des fêtes de Porte-de-Benauge

Salle des platanes 42 Rte Cedas Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le 21 mars, la Salle des Platanes à Cantois va parler avec l’accent irlandais… et peut-être chanter un peu faux au karaoké !

Au programme de quoi bien manger, de quoi bien chanter, de quoi bien trinquer et surtout… de quoi bien rigoler

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée où on dit “juste un verre” (et on reste toute la soirée), on vient pour manger (et on finit au karaoké) et on promet de rentrer tôt (spoiler non)

Les places partent plus vite qu’une pinte un soir de fête…

Pensez à réserver avant le 13 mars 06.03.94.50.77 .

Salle des platanes 42 Rte Cedas Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 50 77

