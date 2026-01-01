Soirée Irlandaise Concerts de Ghillie’s et de La Cigüe Rochecorbon
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
2026-01-31
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 50 20 communication@mairie-rochecorbon.fr
English :
Irish evening Concerts by Ghillie’s and La Cigüe
