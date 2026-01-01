Soirée Irlandaise Concerts de Ghillie’s et de La Cigüe

15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Soirée irlandaise Concerts de Ghillie’s et de La Cigüe

17 .

15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 50 20 communication@mairie-rochecorbon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irish evening Concerts by Ghillie’s and La Cigüe

L’événement Soirée Irlandaise Concerts de Ghillie’s et de La Cigüe Rochecorbon a été mis à jour le 2026-01-15 par ADT 37