Soirée irlandaise de la Saint-Patrick

4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Irlande s’invite à votre porte le temps d’une soirée grâce au groupe Green Lads !

Préparez-vous pour une soirée festive inoubliable ! La fête de la Saint-Patrick, célébrée dans le monde entier, revient à Ribeauvillé pour sa 4e édition. Venez partager un moment convivial au Parc à partir de 19h30 pour plonger dans l’ambiance unique des pubs irlandais !

Au croisement de la musique celtique traditionnelle et des rythmes électro modernes, les Green Lads promettent un spectacle vibrant ! Vêtus de leurs costumes verts, ils enflamment aussi bien les places de village que les grandes scènes de France.

Composé de deux violonistes, un flûtiste, un guitariste et une danseuse de claquettes, ce groupe passionné fera résonner des sonorités dansantes qui transporteront le public dans l’univers enjoué de l’Irlande.

Réservez dès maintenant cette date, car vous ne voudrez pas manquer cet événement !

Je réserve mes places

.

4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ireland is on your doorstep for an evening, thanks to the band Green Lads!

L’événement Soirée irlandaise de la Saint-Patrick Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr