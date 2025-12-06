Soirée irlandaise et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Soirée irlandaise et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly samedi 6 décembre 2025.
Soirée irlandaise et repas
60 rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée irlandaise et repas. Organisation Les Compagnons du Nautile. Animation musicale avec Paul Mulligan and the Buddies. Repas 20€ par personne. Réservation 06 70 62 03 27
Soirée irlandaise et repas. Organisation Les Compagnons du Nautile. Animation musicale avec Paul Mulligan and the Buddies. Repas 20€ par personne. Réservation 06 70 62 03 27 .
60 rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 70 62 03 27 naisdeco2@hotmail.fr
English :
Irish evening and meal. Organized by Les Compagnons du Nautile. Musical entertainment with Paul Mulligan and the Buddies. Meal: 20? per person. Reservations: 06 70 62 03 27
German :
Irischer Abend und Essen. Organisation: Les Compagnons du Nautile. Musikalische Unterhaltung mit Paul Mulligan and the Buddies. Essen: 20? pro Person. Reservierung: 06 70 62 03 27
Italiano :
Serata e pasto irlandese. Organizzata da Les Compagnons du Nautile. Intrattenimento musicale con Paul Mulligan e i Buddies. Pasto: 20 euro a persona. Prenotazioni: 06 70 62 03 27
Espanol :
Velada y comida irlandesa. Organizado por Les Compagnons du Nautile. Animación musical con Paul Mulligan y los Buddies. Comida: 20 euros por persona. Reservas: 06 70 62 03 27
L’événement Soirée irlandaise et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2025-11-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS