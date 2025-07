Soirée Irlandaise La Ferté-Saint-Aubin

Soirée Irlandaise La Ferté-Saint-Aubin vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Irlandaise

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Soirée Irlandaise à La Ferté Saint-Aubin

Vendredi 19 septembre 2025 20h Espace Madeleine Sologne

Plongez au cœur d’une ambiance 100 % irlandaise le temps d’une soirée exceptionnelle ! Deux groupes se succéderont sur scène pour vous offrir un véritable voyage musical :

Soirée Irlandaise à La Ferté Saint-Aubin

Vendredi 19 septembre 2025 20h Espace Madeleine Sologne

Plongez au cœur d’une ambiance 100 % irlandaise le temps d’une soirée exceptionnelle ! Deux groupes se succéderont sur scène pour vous offrir un véritable voyage musical :

Les Maudits Français ouvriront la soirée avec un répertoire inspiré des pubs irlandais, mêlant chants à répondre, chansons à boire, ballades et airs entraînants. Une expérience chaleureuse, participative et festive, qui met à l’honneur la convivialité.

The Bards of Sweeney, quintet de musiciens passionnés, feront vibrer la salle au rythme du violon, banjo, accordéon, guitare et percussions. Leur musique est un concentré d’énergie, de fête et d’héritage celtique à ne pas manquer ! 10 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34

English :

? Irish evening in La Ferté Saint-Aubin

Friday, September 19, 2025 ? 8pm ? Espace Madeleine Sologne

Immerse yourself in a 100% Irish atmosphere for an exceptional evening! Two groups will take to the stage in succession to offer you a true musical voyage:

German :

? Irischer Abend in La Ferté Saint-Aubin

Freitag, 19. September 2025 ? 20 Uhr ? Espace Madeleine Sologne

Tauchen Sie an diesem außergewöhnlichen Abend in eine 100 % irische Atmosphäre ein! Zwei Gruppen werden sich auf der Bühne abwechseln, um Ihnen eine wahre musikalische Reise zu bieten:

Italiano :

? Serata irlandese a La Ferté Saint-Aubin

Venerdì 19 settembre 2025 ? 20:00 ? Spazio Madeleine Sologne

Immergetevi in un’atmosfera 100% irlandese per una serata eccezionale! Due gruppi saliranno sul palco per accompagnarvi in un viaggio musicale:

Espanol :

? Velada irlandesa en La Ferté Saint-Aubin

Viernes 19 de septiembre de 2025 ? 20.00 h ? Espacio Madeleine Sologne

Sumérjase en un ambiente 100% irlandés durante una velada excepcional Dos grupos subirán al escenario para llevarle en un viaje musical:

L’événement Soirée Irlandaise La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-07-29 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN