Soirée irlandaise Salle des fêtes La Tour-du-Meix

Soirée irlandaise

Salle des fêtes 3 Rue de Combe Martenant La Tour-du-Meix Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Sou des Écoles de Thoirette-Coisia organise une soirée Saint Patrick le samedi 14 mars à la salle des fêtes de Thoirette à partir de 18h.

Des planches à partager de charcuterie et de fromage sont proposées au prix de 16 euros. Une buvette avec bières et boissons non alcoolisées , des frites et tarte aux pommes.

Le match de Rugby FRANCE/ANGLETERRE sera diffusé à 21h.

Réservation vivement conseillée par téléphone. .

Salle des fêtes 3 Rue de Combe Martenant La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 08 48 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE