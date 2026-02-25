Soirée irlandaise Salle des fêtes La Tour-du-Meix
Soirée irlandaise Salle des fêtes La Tour-du-Meix samedi 14 mars 2026.
Salle des fêtes 3 Rue de Combe Martenant La Tour-du-Meix Jura
Début : 2026-03-14 18:00:00
Le Sou des Écoles de Thoirette-Coisia organise une soirée Saint Patrick le samedi 14 mars à la salle des fêtes de Thoirette à partir de 18h.
Des planches à partager de charcuterie et de fromage sont proposées au prix de 16 euros. Une buvette avec bières et boissons non alcoolisées , des frites et tarte aux pommes.
Le match de Rugby FRANCE/ANGLETERRE sera diffusé à 21h.
Réservation vivement conseillée par téléphone. .
Salle des fêtes 3 Rue de Combe Martenant La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 08 48 44
