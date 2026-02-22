Soirée irlandaise Salle Georges Brassens Lannion
Soirée irlandaise Salle Georges Brassens Lannion samedi 28 mars 2026.
Soirée irlandaise
Salle Georges Brassens Rue de la libération Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
2026-03-28
Samedi 28 mars, à 19h30, à la salle Georges Brassens de Lézardrieux, venez passer une bonne soirée, avec un repas irlandais, accompagné de musique irlandaise, d’une buvette et d’animations (danse, tombola…)
Deux groupes de musique irlandaise seront là pour animer la soirée
Le groupe Crazy Foot
Le groupe Cacodemon
Au menu
Entrée apéritive avec un verre offert
Plat bœuf à l’irlandaise
Dessert café gourmand .
Salle Georges Brassens Rue de la libération Lannion 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 45 09 90 54
