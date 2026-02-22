Soirée irlandaise Salle Georges Brassens Lannion

Soirée irlandaise

Salle Georges Brassens Rue de la libération Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

2026-03-28

Samedi 28 mars, à 19h30, à la salle Georges Brassens de Lézardrieux, venez passer une bonne soirée, avec un repas irlandais, accompagné de musique irlandaise, d’une buvette et d’animations (danse, tombola…)



Deux groupes de musique irlandaise seront là pour animer la soirée



Le groupe Crazy Foot

Le groupe Cacodemon



Au menu

Entrée apéritive avec un verre offert

Plat bœuf à l’irlandaise

Dessert café gourmand .

Salle Georges Brassens Rue de la libération Lannion 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 45 09 90 54

