Soirée Irlandaise Le Haut Soultzbach

Soirée Irlandaise

Grand’Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

Fêtez la Saint-Patrick comme il se doit ! Concert des Chums, bière, tartes flambées, planchettes et crêpes. Ambiance conviviale et festive. Une touche de vert sera la bienvenue ! Sur réservation via Helloasso.

Saint-Patrick du Vallon Première édition !

L’association Le Soultzbach en Fête vous invite à célébrer sa toute première Saint-Patrick !

Au programme concert des Chums, bières, tartes flambées, planchettes apéro et crêpes. De quoi passer une soirée conviviale et gourmande dans une ambiance festive garantie.

Pour rester dans le thème, une touche de vert sera la bienvenue.

Prix comprenant une consommation offerte. Gratuit pour les enfants.

Réservation sur HelloAsso Saint-Patrick du Vallon.

Venez profiter d’une soirée festive entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et musicale ! .

Grand’Rue Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Celebrate St. Patrick’s Day in style! Concert by the Chums, beer, tarts flambées, planks and pancakes. A friendly, festive atmosphere. A touch of green will be welcome! Reservations required via Helloasso.

