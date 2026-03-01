Soirée Irlandaise Le Pertuis
Soirée Irlandaise Le Pertuis samedi 14 mars 2026.
Soirée Irlandaise
Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
L’Association Familles Rurales organise une soirée irlandaise samedi 14 mars à la salle des sucs à partir de 18h30 avec le groupe ELVEN.
De 18h30 à 19h30 initiation à la danse, et à partir de 21h bal irlandais.
Réservation conseillée pour le repas.
Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 05 44 77
The Association Familles Rurales is organizing an Irish evening on Saturday March 14th at the Salle des Sucs, starting at 6:30pm with the group ELVEN.
From 6.30pm to 7.30pm, an introduction to Irish dancing, and from 9pm, an Irish ball.
Reservations recommended for the meal.
L’événement Soirée Irlandaise Le Pertuis a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay