Soirée Irlandaise Le Pertuis

Soirée Irlandaise

Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

L’Association Familles Rurales organise une soirée irlandaise samedi 14 mars à la salle des sucs à partir de 18h30 avec le groupe ELVEN.

De 18h30 à 19h30 initiation à la danse, et à partir de 21h bal irlandais.

Réservation conseillée pour le repas.

Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 05 44 77

English :

The Association Familles Rurales is organizing an Irish evening on Saturday March 14th at the Salle des Sucs, starting at 6:30pm with the group ELVEN.

From 6.30pm to 7.30pm, an introduction to Irish dancing, and from 9pm, an Irish ball.

Reservations recommended for the meal.

