Soirée irlandaise salle des fêtes Lupsault
Soirée irlandaise salle des fêtes Lupsault samedi 28 mars 2026.
Soirée irlandaise
salle des fêtes Le bourg Lupsault Charente
Tarif : 16 – 16 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée irlandaise avec le groupe Craggy Island Quartet.
Tenue verte exigée.
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salle des fêtes Le bourg Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 18 21 46
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English :
Irish evening with the Craggy Island Quartet.
Green attire required.
L’événement Soirée irlandaise Lupsault a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente