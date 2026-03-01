Soirée irlandaise salle des fêtes Lupsault

Soirée irlandaise

salle des fêtes Le bourg Lupsault Charente

Tarif : 16 – 16 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée irlandaise avec le groupe Craggy Island Quartet.

Tenue verte exigée.

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salle des fêtes Le bourg Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 18 21 46

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English :

Irish evening with the Craggy Island Quartet.

Green attire required.

L’événement Soirée irlandaise Lupsault a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente