Soirée irlandaise Salle polyvalente Maisod
Soirée irlandaise Salle polyvalente Maisod samedi 28 mars 2026.
Soirée irlandaise
Salle polyvalente Rue du Mont du Cerf Maisod Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée irlandaise le 28 mars à 19h à la salle polyvalente de Maisod.
Repas sur réservation et par téléphone au plus tard le 20/03. Bar et concert en entrée libre avec un groupe local. .
Salle polyvalente Rue du Mont du Cerf Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 63 71
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English : Soirée irlandaise
L’événement Soirée irlandaise Maisod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE