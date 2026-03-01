Soirée irlandaise Salle polyvalente Maisod

Soirée irlandaise Salle polyvalente Maisod samedi 28 mars 2026.

Soirée irlandaise

Salle polyvalente Rue du Mont du Cerf Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Soirée irlandaise le 28 mars à 19h à la salle polyvalente de Maisod.

Repas sur réservation et par téléphone au plus tard le 20/03. Bar et concert en entrée libre avec un groupe local.   .

Salle polyvalente Rue du Mont du Cerf Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 63 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise Maisod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

À voir aussi à Maisod (Jura)