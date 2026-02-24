SOIRÉE IRLANDAISE Cercle de l’Union Pissos
SOIRÉE IRLANDAISE Cercle de l’Union Pissos samedi 7 mars 2026.
SOIRÉE IRLANDAISE
Cercle de l’Union 105 route de daugnague Pissos Landes
Soirée irlandaise organisée par le Cercle de l’Union le samedi 07 mars 2026 avec repas et concert.
Au menu coleslaw + irish stew + cheesecake au prix de 14 €
Concert gratuit avec Kornogdenn à partir de 21 heures
Cercle de l’Union 105 route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine cercledepissos@orange.fr
English : SOIRÉE IRLANDAISE
Irish evening organized by the Cercle de l’Union on Saturday, March 07, 2026 with meal and concert.
Menu: coleslaw + irish stew + cheesecake for 14 ?
Free concert with Kornogdenn from 9 p.m
