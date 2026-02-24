SOIRÉE IRLANDAISE Cercle de l’Union Pissos

SOIRÉE IRLANDAISE

Cercle de l’Union 105 route de daugnague Pissos Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée irlandaise organisée par le Cercle de l’Union le samedi 07 mars 2026 avec repas et concert.

Au menu coleslaw + irish stew + cheesecake au prix de 14 €

Concert gratuit avec Kornogdenn à partir de 21 heures

Cercle de l’Union 105 route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine cercledepissos@orange.fr

English : SOIRÉE IRLANDAISE

Irish evening organized by the Cercle de l’Union on Saturday, March 07, 2026 with meal and concert.

Menu: coleslaw + irish stew + cheesecake for 14 ?

Free concert with Kornogdenn from 9 p.m

