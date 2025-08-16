SOIREE IRLANDAISE Pouilly-en-Auxois
SOIREE IRLANDAISE
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-16 17:00:00
fin : 2025-08-17 02:00:00
Date(s) :
2025-08-16
Dans un bon esprit et une bonne ambiance, comme d’habitude, la soirée Irlandaise au break at Jane’s vous propose une prestation de CORNEMUSE par SOPIPING, des jeux traditionnels comme le tir à la corde, la course au sac, le LANCE DE HACHE sous la surveillance de Franco des « Haches de L’OUCHE ». Pour plus de rigolades, prévoyez des équipes. Après l’effort le réconfort avec le breuvage du pays à l’honneur.
Début des hostilités à partir de 20H le 16 AOUT au BREAK AT JANE’S. Pour cette occasion, tous les autres jeux de la salle seront à moitié prix. .
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85
