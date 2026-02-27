Soirée irlandaise Puyoô
Soirée irlandaise Puyoô samedi 14 mars 2026.
Soirée irlandaise
Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Fish and Chips et buvette.
21h Retransmission du match de rugby France/Angleterre. .
Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 39 02 22 betchie@orange.fr
