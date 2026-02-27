Soirée irlandaise

Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Fish and Chips et buvette.

21h Retransmission du match de rugby France/Angleterre. .

Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 39 02 22 betchie@orange.fr

English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise Puyoô a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Coeur de Béarn