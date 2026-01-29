Soirée irlandaise

Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée Irlandaise, pour fêter la Saint-Patrick.Animée par le groupe Mac Guinness. Ambiance pub assurée !

DRESS CODE le vert est à l’honneur. Les déguisements sont les bienvenus avec une récompense pour le plus original.

Selection de bières à la pression en collaboration avec la Brasserie Bier’tapogne, soft, vin et café à l’irlandaise servis au bar.

Restauration sur réservation par téléphone carbonade + frites = 10€ par personne.

Snack en continu frites, gâteaux, crêpes.

Organisée par l’association Les vieux chariots de Robert-Espagne.

Entrée gratuite.

Partagez l’info et venez nombreux fêter la Saint-Patrick avec nous !Tout public

0 .

Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est +33 7 68 57 81 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irish evening to celebrate St. Patrick’s Day, hosted by the Mac Guinness band. Pub atmosphere guaranteed!

DRESS CODE: green is the theme. Disguises welcome, with prizes for the most original.

Selection of draught beers in collaboration with Brasserie Bier’tapogne, soft drinks, wine and Irish coffee served at the bar.

Catering by telephone reservation: carbonade + French fries = 10? per person.

Continuous snack bar: French fries, cakes, crêpes.

Organized by the association Les vieux chariots de Robert-Espagne.

Free admission.

Share the info and come celebrate St. Patrick’s Day with us!

L’événement Soirée irlandaise Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-01-29 par OT SUD MEUSE