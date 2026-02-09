Soirée Irlandaise Place de Teven ar Reut Mac Coyote Saint-Pabu

Soirée Irlandaise

Place de Teven ar Reut Mac Coyote 1 Rue du Ruellou Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Plongez dans l’ambiance de l’Irlande chez Mac Coyote avec une Irish Session en live et dégustez un plat traditionnel l’authentique Irish Stew. Musique, convivialité et saveurs irlandaises au rendez-vous ! .

Place de Teven ar Reut Mac Coyote 1 Rue du Ruellou Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 29 02 70 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Irlandaise

L’événement Soirée Irlandaise Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-02-05 par OT PAYS DES ABERS