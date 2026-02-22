Soirée Irlandaise

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche Creuse

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dégustation de bières et planches à partager. .

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine stvictorenfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Irlandaise Saint-Victor-en-Marche a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Grand Guéret