Soirée Irlandaise Saint-Victor-en-Marche

Soirée Irlandaise

Soirée Irlandaise Saint-Victor-en-Marche samedi 7 mars 2026.

Soirée Irlandaise

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche Creuse

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Dégustation de bières et planches à partager.   .

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   stvictorenfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Irlandaise Saint-Victor-en-Marche a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Grand Guéret