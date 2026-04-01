Soirée irlandaise salle des fêtes Saint-Victor-sur-Ouche

Saint-Victor-sur-Ouche

Soirée irlandaise

salle des fêtes rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le groupe Hop Corner animera la soirée irlandaise organisée à St Victor sur Ouche le 25 avril 2026.

Repas irlandais sur réservation. .

salle des fêtes rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 47 07 77

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English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)