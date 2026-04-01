Soirée irlandaise salle des fêtes Saint-Victor-sur-Ouche
Soirée irlandaise salle des fêtes Saint-Victor-sur-Ouche samedi 25 avril 2026.
Saint-Victor-sur-Ouche
Soirée irlandaise
salle des fêtes rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le groupe Hop Corner animera la soirée irlandaise organisée à St Victor sur Ouche le 25 avril 2026.
Repas irlandais sur réservation. .
salle des fêtes rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 47 07 77
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English : Soirée irlandaise
L’événement Soirée irlandaise Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)