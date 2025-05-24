Soirée irlandaise Salle des fêtes Sainte-Néomaye
Soirée irlandaise Salle des fêtes Sainte-Néomaye samedi 14 mars 2026.
Soirée irlandaise
Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Pour la 4ème année consécutive, venez fêter la Saint Patrick avec la Patte d’Oie.
Entrée 10€ / Gratuits moins de 18 ans
Soirée dansante .
Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13 accueil.mairie@sainte-neomaye.fr
English : Soirée irlandaise
German : Soirée irlandaise
Italiano :
Espanol : Soirée irlandaise
L’événement Soirée irlandaise Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Haut Val De Sèvre