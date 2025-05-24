Soirée irlandaise Salle des fêtes Sainte-Néomaye

Soirée irlandaise Salle des fêtes Sainte-Néomaye samedi 14 mars 2026.

Soirée irlandaise

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : 10 EUR

14 mars 2026
Pour la 4ème année consécutive, venez fêter la Saint Patrick avec la Patte d’Oie.

Entrée 10€ / Gratuits moins de 18 ans
Soirée dansante   .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13  accueil.mairie@sainte-neomaye.fr

