Soirée Irlandaise Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Soirée Irlandaise

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée irlandaise au restaurant Ciboulette & Compagnie, venez écouter FoggyDew.

Venez dégustez une cuisine familiale fleurie, inventive et du monde, avec une majorité de produits du terroir et bio. Végétariens bienvenus ! Pas de CB .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Irlandaise

L’événement Soirée Irlandaise Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA