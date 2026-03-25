Soirée Irlandaise Ciboulette & Cie Salins-les-Bains
Soirée Irlandaise Ciboulette & Cie Salins-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Soirée Irlandaise
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée irlandaise au restaurant Ciboulette & Compagnie, venez écouter FoggyDew.
Venez dégustez une cuisine familiale fleurie, inventive et du monde, avec une majorité de produits du terroir et bio. Végétariens bienvenus ! Pas de CB .
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com
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English : Soirée Irlandaise
L’événement Soirée Irlandaise Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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