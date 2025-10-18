Soirée irlandaise Place d’Aiguilles Trélévern
Soirée irlandaise Place d’Aiguilles Trélévern samedi 18 octobre 2025.
Soirée irlandaise
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 19:30:00
fin : 2025-10-18 00:00:00
2025-10-18
Repas animé par un concert de musique traditionnelle et l’initiation aux danses irlandaises, on s’amuse en quadrilles et en polkas sans danser pour autant la jig ou la step dancing. .
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74
