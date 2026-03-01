Soirée irlandaise Salle des fêtes Val Suran

Soirée irlandaise

Salle des fêtes Route de Bourg Val Suran Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Saint Patrick le samedi 28 mars à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Saint-Julien.

Musique live avec le groupe Kindred Une bonne humeur ambiance festive et conviviale rires, musique et esprit irlandais

Restauration Un Irish Stew de bœuf cuit à la bière et bière rousse locale,

Venez nombreux faire la fête, taper du pied avec nous ! Plus on est de fous, plus on rit !

Organisé par l’entente commerciale et artisanale de Val Suran. .

Salle des fêtes Route de Bourg Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté ententecommerciale39@gmail.com

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English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise Val Suran a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE