Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée italienne au Ciné Vilar Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Soirée italienne au Ciné Vilar Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 8 novembre 2025.

Soirée italienne au Ciné Vilar

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

48ème Festival du film italien de Villerupt- séances décentralisées

Au programme

18h00 Vittoria

Cocktail italien à l’entracte

20h45 Familia

Animation quizz pour terminer la soirée de façon ludique !Adultes
18  .

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15  cinemaconcordepam@orange.fr

English :

48th Villerupt Italian Film Festival decentralized screenings

Program:

6:00 pm: Vittoria

Italian cocktail at intermission

8:45pm: Familia

Quiz entertainment for a fun way to end the evening!

German :

48. Festival des italienischen Films in Villerupt- dezentralisierte Vorstellungen

Auf dem Programm

18.00 Uhr: Vittoria

Italienischer Cocktail in der Pause

20.45 Uhr: Familia

Quizanimation, um den Abend spielerisch ausklingen zu lassen!

Italiano :

48° Festival del Cinema Italiano di Villerupt proiezioni decentrate

In programma:

ore 18.00: Vittoria

Cocktail italiano all’intervallo

20.45: Familia

Finale di serata all’insegna del divertimento con un quiz!

Espanol :

48º Festival de Cine Italiano de Villerupt proyecciones descentralizadas

En el programa:

18.00 h: Vittoria

Cóctel italiano en el descanso

20.45 h: Familia

Un final de velada divertido con un concurso de preguntas y respuestas

L’événement Soirée italienne au Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-22 par OT PONT A MOUSSON