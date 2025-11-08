Soirée italienne au Ciné Vilar Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Soirée italienne au Ciné Vilar Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 8 novembre 2025.
Soirée italienne au Ciné Vilar
Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
48ème Festival du film italien de Villerupt- séances décentralisées
Au programme
18h00 Vittoria
Cocktail italien à l’entracte
20h45 Familia
Animation quizz pour terminer la soirée de façon ludique !Adultes
18 .
Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15 cinemaconcordepam@orange.fr
English :
48th Villerupt Italian Film Festival decentralized screenings
Program:
6:00 pm: Vittoria
Italian cocktail at intermission
8:45pm: Familia
Quiz entertainment for a fun way to end the evening!
German :
48. Festival des italienischen Films in Villerupt- dezentralisierte Vorstellungen
Auf dem Programm
18.00 Uhr: Vittoria
Italienischer Cocktail in der Pause
20.45 Uhr: Familia
Quizanimation, um den Abend spielerisch ausklingen zu lassen!
Italiano :
48° Festival del Cinema Italiano di Villerupt proiezioni decentrate
In programma:
ore 18.00: Vittoria
Cocktail italiano all’intervallo
20.45: Familia
Finale di serata all’insegna del divertimento con un quiz!
Espanol :
48º Festival de Cine Italiano de Villerupt proyecciones descentralizadas
En el programa:
18.00 h: Vittoria
Cóctel italiano en el descanso
20.45 h: Familia
Un final de velada divertido con un concurso de preguntas y respuestas
L’événement Soirée italienne au Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-22 par OT PONT A MOUSSON