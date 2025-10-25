Soirée italienne au Cinéma Concorde Cinéma Concorde Pont-à-Mousson
Soirée italienne au Cinéma Concorde Cinéma Concorde Pont-à-Mousson samedi 25 octobre 2025.
Soirée italienne au Cinéma Concorde
Cinéma Concorde 48 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
48ème Festival du film italien de Villerupt- séances décentralisées
Au programme
18h00 Prima la Vita
Cocktail italien à l’entracte
21h00 Anna
Animation quizz pour terminer la soirée de façon ludique !Adultes
18 .
Cinéma Concorde 48 Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15 cinemaconcordepam@orange.fr
English :
48th Villerupt Italian Film Festival decentralized screenings
Program:
6:00 pm: Prima la Vita
Italian cocktail at intermission
9:00 pm: Anna
Animation quiz to round off the evening in a fun way!
German :
48. Festival des italienischen Films in Villerupt- dezentralisierte Vorstellungen
Auf dem Programm:
18.00 Uhr: Prima la Vita
Italienischer Cocktail in der Pause
21.00 Uhr: Anna
Quizanimation, um den Abend spielerisch ausklingen zu lassen!
Italiano :
48° Festival del Cinema Italiano di Villerupt proiezioni decentrate
In programma:
ore 18.00: Prima la Vita
Cocktail italiano all’intervallo
ore 21.00: Anna
Quiz per concludere la serata in modo divertente!
Espanol :
48º Festival de Cine Italiano de Villerupt proyecciones descentralizadas
En el programa:
18.00 h: Prima la Vita
Cóctel italiano en el descanso
21.00 h: Anna
Concursos de preguntas y respuestas para completar la velada de forma divertida
L’événement Soirée italienne au Cinéma Concorde Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-22 par OT PONT A MOUSSON