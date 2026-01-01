Soirée Italienne au Grand Café Restaurant du Grand Café Vichy
vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Italienne au Grand Café
Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier
Tarif : 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Venez célébrer l’Italie le temps d’une soirée conviviale !
Au menu buffet italien à 35€ et ambiance chaleureuse pour profiter entre amis ou en famille.
Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45
English :
Come and celebrate Italy for a convivial evening!
On the menu: Italian buffet for 35? and a warm atmosphere to enjoy with friends and family.
