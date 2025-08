Soirée italienne au Luciole Bar Luciole Cognac

Soirée italienne au Luciole Bar Luciole Cognac samedi 23 août 2025.

Soirée italienne au Luciole

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Une soirée Dolce Vita avec des cocktails italiens* à prix mini, des pizzas à gogo et un DJ pour ballare toute la nuit.

*L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

English :

An evening of Dolce Vita with Italian cocktails* at mini prices, pizzas galore and a DJ to ballare all night long.

*Alcohol abuse is dangerous, consume in moderation.

German :

Ein Dolce-Vita-Abend mit italienischen Cocktails* zu Minipreisen, Pizzen in Hülle und Fülle und einem DJ, der die ganze Nacht lang auflegt.

*Alkoholmissbrauch ist gefährlich und sollte in Maßen genossen werden

Italiano :

Una serata all’insegna della Dolce Vita con cocktail italiani* a prezzi mini, pizze a volontà e un DJ che vi intratterrà per tutta la notte.

*L’abuso di alcol è pericoloso, consumare con moderazione

Espanol :

Una velada Dolce Vita con cócteles italianos* a precios mini, pizzas en abundancia y un DJ que te mantendrá entretenido toda la noche.

*El abuso de alcohol es peligroso, consúmelo con moderación

