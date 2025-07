Soirée italienne au restaurant Le Palun Restaurant Le Palun Marignane

Venez passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis autour d’un bon repas préparé par le restaurant « Le Palun ». Au programme une soirée italienne.

Vous êtes attendus nombreux !

Restaurant Le Palun 2 CD 9 Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 89 70 50

English :

Come and enjoy a convivial meal with family and friends prepared by « Le Palun » restaurant. On the program: an Italian evening.

We look forward to seeing you there!

German :

Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit der Familie oder Freunden bei einem guten Essen, das vom Restaurant « Le Palun » zubereitet wird. Auf dem Programm steht ein italienischer Abend.

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Venite a gustare un delizioso pasto preparato dal ristorante « Le Palun » con la vostra famiglia o i vostri amici. In programma: una serata italiana.

Vi aspettiamo!

Espanol :

Venga a disfrutar con su familia o amigos de una deliciosa comida preparada por el restaurante « Le Palun ». En el programa: una velada italiana.

¡Le esperamos!

