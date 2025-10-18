Soirée Italienne Bléneau

Soirée Italienne Bléneau samedi 18 octobre 2025.

Soirée Italienne

Salle des fêtes Bléneau Yonne

18 octobre 2025 19:00:00

2025-10-18

Soirée avec Repas et DJ organisée par le comité de jumelage Bléneau Giove. Réservation avant le 10 octobre par tel ou mail. Menu Apéritif, Antipasti, Cannelloni, Panna Cotta, boissons non comprises. .

Salle des fêtes Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 24 71 64 sylvie-dan@hotmail.fr

