Soirée italienne Cattenom

Soirée italienne

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif :

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Le célèbre Festival du film italien se délocalise pour la première fois à l’espace culturel pour une soirée immanquable aux couleurs transalpines.

Dégustez des produits aux saveurs de l’Italie avec de la charcuterie, du fromage et du tiramisu. Puis profitez de la projection du film Prima la Vita .

Résumé Un père entraine sa fille dans des univers magiques débordants de vie et d’humanité. Un jour, la petite fille devient une jeune femme et l’enchantement disparait. Elle comprend que la rupture avec l’enfance est inéluctable et a le sentiment qu’elle ne sera plus jamais à la hauteur de son père. alors elle commence à lui mentir et se laisse aller. Le père ne fera pas semblant de ne pas voir. Il sera là pour elle, tout le temps qu’il faut.

Soirée sur réservation. (15€ le repas, 6€ le film)Tout public

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 mediatheque.cattenom@gmail.com

English :

For the first time, the famous Italian Film Festival moves to the Espace Culturel for an evening of unmissable Italian delights.

Sample Italian delicacies such as charcuterie, cheese and tiramisu. Then enjoy a screening of the film Prima la Vita .

Summary: A father leads his daughter into magical worlds brimming with life and humanity. One day, the little girl becomes a young woman and the enchantment disappears. She realizes that the break with childhood is inevitable, and feels that she will never be able to live up to her father’s expectations. So she starts lying to him, and lets herself go. The father won’t pretend he doesn’t see. He’ll be there for her, however long it takes.

Evening by reservation. (15? for the meal, 6? for the film)

German :

Das berühmte Festival des italienischen Films verlagert sich zum ersten Mal in den Kulturraum, um einen unvermeidlichen Abend in transalpinen Farben zu erleben.

Probieren Sie Produkte mit italienischem Geschmack mit Wurst, Käse und Tiramisu. Genießen Sie anschließend die Vorführung des Films Prima la Vita .

Zusammenfassung: Ein Vater entführt seine Tochter in magische Welten, die vor Leben und Menschlichkeit nur so strotzen. Eines Tages wird das Mädchen zu einer jungen Frau und der Zauber verschwindet. Sie versteht, dass der Bruch mit der Kindheit unausweichlich ist und hat das Gefühl, dass sie ihrem Vater nie mehr gerecht werden wird. also beginnt sie, ihn zu belügen und sich gehen zu lassen. Der Vater wird nicht so tun, als würde er es nicht sehen. Er wird für sie da sein, so lange wie nötig.

Für den Abend ist eine Reservierung erforderlich. (15? das Essen, 6? der Film)

Italiano :

Il famoso Festival del Cinema Italiano arriva per la prima volta all’Espace Culturel, per una serata di imperdibili delizie italiane.

Assaggiate le prelibatezze italiane come salumi, formaggi e tiramisù. Poi godetevi la proiezione del film Prima la Vita .

Sintesi: un padre porta sua figlia in mondi magici, pieni di vita e di umanità. Un giorno, la bambina diventa una giovane donna e l’incanto scompare. La bambina si rende conto che la rottura con l’infanzia è inevitabile e sente che non sarà mai all’altezza delle aspettative del padre, così inizia a mentirgli e si lascia andare. Il padre non farà finta di non vedere. Le starà vicino per tutto il tempo necessario.

Serata su prenotazione. (15? per il pasto, 6? per il film)

Espanol :

El famoso Festival de Cine Italiano llega por primera vez al Espace Culturel, para una velada de imperdibles delicias italianas.

Deguste delicias italianas como embutidos, quesos y tiramisú. A continuación, disfrute de la proyección de la película Prima la Vita .

Resumen: Un padre lleva a su hija a mundos mágicos rebosantes de vida y humanidad. Un día, la niña se convierte en una joven y el encanto desaparece. Ella se da cuenta de que la ruptura con la infancia es inevitable y siente que nunca podrá estar a la altura de las expectativas de su padre, por lo que empieza a mentirle y se deja llevar. El padre no fingirá no ver. Estará a su lado todo el tiempo que haga falta.

Noche por acuerdo previo. (15? para la comida, 6? para la película)

