Soirée italienne Cloyes-les-Trois-Rivières
Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Venez découvrir les spécialités italiennes autour d’un bon repas ! Soirée proposée par Romilly en Fête.
Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30
English :
Come and discover Italian specialities over a delicious meal! An evening organized by Romilly en Fête.
