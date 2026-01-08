Soirée italienne Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée italienne

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez découvrir les spécialités italiennes autour d’un bon repas ! Soirée proposée par Romilly en Fête.



Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30

English :

Come and discover Italian specialities over a delicious meal! An evening organized by Romilly en Fête.

