Soirée Italienne I Frangini Salle Polyvalente Clairac

Soirée Italienne I Frangini

Salle Polyvalente 1 Route du Pech Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée Italienne au profit de la Nouvelle Semaine Musicale.

Concert suivi d’un buffet italien.

Soirée Italienne au profit de la Nouvelle Semaine Musicale.

Concert suivi d’un buffet italien. .

Salle Polyvalente 1 Route du Pech Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 71 74

English : Soirée Italienne I Frangini

Italian evening in aid of Nouvelle Semaine Musicale.

Concert followed by an Italian buffet.

German : Soirée Italienne I Frangini

Italienischer Abend zu Gunsten der Nouvelle Semaine Musicale .

Konzert mit anschließendem italienischen Buffet.

Italiano :

Serata italiana a favore della Nouvelle Semaine Musicale.

Concerto seguito da un buffet italiano.

Espanol : Soirée Italienne I Frangini

Velada italiana a beneficio de la Nouvelle Semaine Musicale.

Concierto seguido de un bufé italiano.

L’événement Soirée Italienne I Frangini Clairac a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Val de Garonne