Soirée Italienne I Frangini Salle Polyvalente Clairac

Salle Polyvalente 1 Route du Pech Clairac Lot-et-Garonne
Soirée Italienne au profit de la Nouvelle Semaine Musicale.
Concert suivi d’un buffet italien.
Salle Polyvalente 1 Route du Pech Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 71 74
English : Soirée Italienne I Frangini
Italian evening in aid of Nouvelle Semaine Musicale.
Concert followed by an Italian buffet.
German : Soirée Italienne I Frangini
Italienischer Abend zu Gunsten der Nouvelle Semaine Musicale .
Konzert mit anschließendem italienischen Buffet.
Italiano :
Serata italiana a favore della Nouvelle Semaine Musicale.
Concerto seguito da un buffet italiano.
Espanol : Soirée Italienne I Frangini
Velada italiana a beneficio de la Nouvelle Semaine Musicale.
Concierto seguido de un bufé italiano.
