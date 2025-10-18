Soirée italienne Le Temple-sur-Lot

Soirée italienne Le Temple-sur-Lot samedi 18 octobre 2025.

Soirée italienne

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-10-18

Fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Soirée italienne organisée par le comité de jumelage Les amis de Fiumicello.

Menu apéritif, lasagnes, fromage, salade, dessert, café.

Animée par Jérôme Chaumet.

Réservation avant le 10 octobre.

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 33 60 36

English : Soirée italienne

Italian evening organized by the Friends of Fiumicello twinning committee.

Menu: aperitif, lasagne, cheese, salad, dessert, coffee.

Hosted by Jérôme Chaumet.

Reservations by October 10.

German : Soirée italienne

Italienischer Abend, organisiert vom Partnerschaftsausschuss Les amis de Fiumicello.

Menü: Aperitif, Lasagne, Käse, Salat, Dessert, Kaffee.

Moderiert von Jérôme Chaumet.

Reservierung vor dem 10. Oktober.

Italiano :

Serata italiana organizzata dal Comitato di gemellaggio Amici di Fiumicello.

Menu: aperitivo, lasagne, formaggio, insalata, dessert, caffè.

Ospite Jérôme Chaumet.

Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre.

Espanol : Soirée italienne

Velada italiana organizada por el comité de hermanamiento Amigos de Fiumicello.

Menú: aperitivo, lasaña, queso, ensalada, postre, café.

Presentado por Jérôme Chaumet.

Reserva obligatoria antes del 10 de octubre.

