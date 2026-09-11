Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Soirée italienne

Salle socio culturelle Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez profiter d’une soirée aux couleurs de l’Italie animée par DJ Phil. Un apéritif d’accueil offert.

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Salle socio culturelle Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 87 52 21

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English :

Come enjoy an evening with an Italian theme, featuring DJ Phil. A complimentary welcome drink will be served.

L’événement Soirée italienne Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région