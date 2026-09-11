Soirée italienne Lurcy-Lévis
samedi 17 octobre 2026 · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Soirée italienne
Salle socio culturelle Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez profiter d’une soirée aux couleurs de l’Italie animée par DJ Phil. Un apéritif d’accueil offert.
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Salle socio culturelle Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 87 52 21
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English :
Come enjoy an evening with an Italian theme, featuring DJ Phil. A complimentary welcome drink will be served.
L’événement Soirée italienne Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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