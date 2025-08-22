Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx

Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx vendredi 22 août 2025.

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Passez une soirée en Italie sans quitter Navarrenx !

La formule à 17€ comprend des parts d’une sélection de pizzas authentiquement italiennes et un dessert panna cotta. Les boissons sont à commander sur place.

L’ambiance veut rappeler Scorzè, la ville jumelée avec Navarrenx. .

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

