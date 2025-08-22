Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx
Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx vendredi 22 août 2025.
Soirée italienne
Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22
Passez une soirée en Italie sans quitter Navarrenx !
La formule à 17€ comprend des parts d’une sélection de pizzas authentiquement italiennes et un dessert panna cotta. Les boissons sont à commander sur place.
L’ambiance veut rappeler Scorzè, la ville jumelée avec Navarrenx. .
Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 76 98 jumelage.navarrenx@gmail.com
