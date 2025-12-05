Soirée italienne Promenade de la Digue Nyons
Soirée italienne Promenade de la Digue Nyons vendredi 5 décembre 2025.
Soirée italienne
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Soirée italienne organisée par l’association de jumelage Avanti Nyons Manciano. Repas en musique avec le Trio italien Barutxu ! Réservation obligatoire
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 68 68 61
English :
Italian evening organized by the Avanti Nyons Manciano twinning association. Musical dinner with the Barutxu Italian Trio! Reservations required
German :
Italienischer Abend, organisiert von der Partnerschaftsgesellschaft Avanti Nyons Manciano. Musikalisches Essen mit dem italienischen Trio Barutxu! Reservierung erforderlich
Italiano :
Serata italiana organizzata dall’associazione di gemellaggio Avanti Nyons Manciano. Cena musicale con il trio italiano Barutxu! Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Velada italiana organizada por la asociación de hermanamiento Avanti Nyons Manciano. ¡Cena musical con el trío italiano Barutxu! Reserva obligatoria
L’événement Soirée italienne Nyons a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale