Soirée Italienne ! Kauri Brewery Plovan
Soirée Italienne ! Kauri Brewery Plovan samedi 16 mai 2026.
Plovan
Soirée Italienne !
Kauri Brewery 67 Lieu-dit Kervon Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Ce soir, la brasserie Kauri invite Jonas Le fillastre, restaurateur à Nantes originaire de Rome, qui vient nous régaler pour une soirée unique avec des focaccia ripiena au levain & autres délices italiens.
Côté soif, pour l’occasion la brasserie ouvrira des vins de différentes parties de l’Italie.
Venez nombreux.ses ! .
Kauri Brewery 67 Lieu-dit Kervon Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Italienne !
L’événement Soirée Italienne ! Plovan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
À voir aussi à Plovan (Finistère)
- Rendez-vous au lavoir Plovan 10 juin 2026
- Soirée nature La nature et nos ancêtres Ty Nancien Plovan 23 juillet 2026
- Soirée nature La nature et nos ancêtres Ty Nancien Plovan 13 août 2026