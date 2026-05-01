Soirée Italienne ! Kauri Brewery Plovan

Plovan

Soirée Italienne !

Kauri Brewery 67 Lieu-dit Kervon Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Ce soir, la brasserie Kauri invite Jonas Le fillastre, restaurateur à Nantes originaire de Rome, qui vient nous régaler pour une soirée unique avec des focaccia ripiena au levain & autres délices italiens.

Côté soif, pour l’occasion la brasserie ouvrira des vins de différentes parties de l’Italie.

Venez nombreux.ses ! .

Kauri Brewery 67 Lieu-dit Kervon Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08

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English : Soirée Italienne !

L’événement Soirée Italienne ! Plovan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN