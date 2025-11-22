Soirée italienne Salle du Virolet Saint-Marcel

Soirée italienne

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel Eure

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le Comité de Jumelage organise pour la première fois une grande soirée italienne en partenariat avec notre ville sœur, Cerreto Guidi.

Partagez un dîner convivial aux saveurs de l’Italie, rythmé par des animations théâtrales du Théâtre du Drakkar et du Théâtre de Cerreto Guidi.

Tarifs

– Adulte adhérent 25 €

– Adulte non-adhérent 30 €

– Enfant (-12 ans) 12 €

Réservation obligatoire avant le 31 octobre 2025 par mail à comitedejumelagestmarcel@outlook.com .

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie comitedejumelagestmarcel@outlook.com

