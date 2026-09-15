Soirée Italienne Casino du Grand Café Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Casino du Grand Café · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Soirée Italienne
Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un buffet aux couleurs de l’Italie et animation musicale
35 €
+ 10 € de crédits de jeu offerts !
L’Italie s’invite à table…
.
Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45 mniarfeix@partouche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An Italian-themed buffet and live music
35 ?
+ 10 ? in free game credits!
Italy comes to the table…
L’événement Soirée Italienne Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Course de la Loutre Esplanade de la Rotonde Vichy 15 septembre 2026
- Concours photographique Médiathèque de l’Orangerie Vichy 15 septembre 2026
- Visite de quartier Cœur de Ville Jaurès Victoria Salle des fêtes / Maison des associations Vichy 18 septembre 2026
- Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy 18 septembre 2026
- JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Centre culturel de Vichy Vichy 18 septembre 2026