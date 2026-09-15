Soirée Italienne Casino du Grand Café Vichy

Informations pratiques

Vichy

Soirée Italienne

Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un buffet aux couleurs de l’Italie et animation musicale

35 €

+ 10 € de crédits de jeu offerts !



L’Italie s’invite à table…

.

Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45 mniarfeix@partouche.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Italian-themed buffet and live music

35 ?

+ 10 ? in free game credits!

Italy comes to the table…

L’événement Soirée Italienne Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations