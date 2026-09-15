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AGENDA · Vichy

Soirée Italienne Casino du Grand Café Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Casino du Grand Café · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Casino du Grand Café
Adresse
7 rue du Casino
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Soirée Italienne

Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Un buffet aux couleurs de l’Italie et animation musicale
35 €
+ 10 € de crédits de jeu offerts !

L’Italie s’invite à table…
  .

Casino du Grand Café 7 rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45  mniarfeix@partouche.com

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English :

An Italian-themed buffet and live music
35 ?
+ 10 ? in free game credits!

Italy comes to the table…

L’événement Soirée Italienne Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations

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