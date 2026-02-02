Soirée italienne

Volgelsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Menu préparé par les membres de l’associations Pro Loco de Bergantino. Animation musicale pour accompagner ce repas. Les bénéfices seront reversés à ma maison d’accueil la Nichée. .

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 74 44 81

