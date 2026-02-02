Soirée italienne Volgelsheim
Soirée italienne Volgelsheim samedi 7 mars 2026.
Soirée italienne
Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Menu préparé par les membres de l’associations Pro Loco de Bergantino. Animation musicale pour accompagner ce repas. Les bénéfices seront reversés à ma maison d’accueil la Nichée. .
Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 74 44 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée italienne Volgelsheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach