Soirée Itsas’rock Itxassou

Soirée Itsas'rock

Soirée Itsas’rock Itxassou samedi 13 décembre 2025.

Soirée Itsas’rock

Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Animation avec The Stampers + DJ Michel.
Dress code Chic and Choc.   .

Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 67 24 88 

English : Soirée Itsas’rock

L’événement Soirée Itsas’rock Itxassou a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque