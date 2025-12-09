Soirée Itsas’rock Itxassou
Soirée Itsas’rock Itxassou samedi 13 décembre 2025.
Soirée Itsas’rock
Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Animation avec The Stampers + DJ Michel.
Dress code Chic and Choc. .
Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 67 24 88
English : Soirée Itsas’rock
L’événement Soirée Itsas’rock Itxassou a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque