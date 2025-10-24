Soirée Jacques Brel Domme

Soirée Jacques Brel Domme vendredi 24 octobre 2025.

Soirée Jacques Brel

11 place de la Rode Domme Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

L’office de la culture de Domme a le plaisir de vous proposer une soirée Jacques Brel pleine d’émotion.

Jacques Brel était un compositeur-interprète belge, considéré comme l’un des plus grands artistes de la chanson française. Ses chansons, souvent empreintes de poésie et d’émotion, traitent de thèmes tels que l’amour, la mort, la solitude et l’existence humaine.

Depuis plus de 45 ans après sa mort, Jacques Brel continue d’influencer de nombreux artistes et son héritage perdure à travers ses chansons qui restent populaires et largement reprises.

Jacques Brel est une figure incontournable de la Culture francophone. .

11 place de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98

English : Soirée Jacques Brel

German : Soirée Jacques Brel

Italiano :

Espanol : Soirée Jacques Brel

L’événement Soirée Jacques Brel Domme a été mis à jour le 2025-10-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne