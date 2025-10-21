Soirée Jam Châtillon-Coligny
Soirée Jam Châtillon-Coligny samedi 11 avril 2026.
Soirée Jam
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée Jam
Jam en soirée à partir de 19h. restauration et buvette sur place .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Jam Night
L’événement Soirée Jam Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD