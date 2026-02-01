Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet

Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

L’équipe de l’Auberge de Piau vous invite à une soirée Jam Session, scène ouverte! Votre âme de musicien pourra s’exprimer! venez libérer votre créativité, votre sens du rythme et de l’improvisation!

Ambiance festive au rendez-vous !!! à partir de 20h00.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 87 03 00 87 contact@aubergedepiau.com

English :

The Auberge de Piau team invites you to an evening Jam Session, open stage! Come and unleash your creativity, your sense of rhythm and improvisation!

A festive atmosphere awaits you! starting at 8:00 pm.

