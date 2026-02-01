Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet
Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet samedi 21 février 2026.
Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’équipe de l’Auberge de Piau vous invite à une soirée Jam Session, scène ouverte! Votre âme de musicien pourra s’exprimer! venez libérer votre créativité, votre sens du rythme et de l’improvisation!
Ambiance festive au rendez-vous !!! à partir de 20h00.
.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 87 03 00 87 contact@aubergedepiau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Auberge de Piau team invites you to an evening Jam Session, open stage! Come and unleash your creativity, your sense of rhythm and improvisation!
A festive atmosphere awaits you! starting at 8:00 pm.
L’événement Soirée Jam Session à l’Auberge de Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-02-12 par OT de Piau-Engaly|CDT65