Soirée jam session Café-épicerie Bio Plan B La Turballe jeudi 23 octobre 2025.
Café-épicerie Bio Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23 22:00:00
2025-10-23
L’association du Plan B propose une soirée scène ouverte à toutes et à tous.
Une sono, deux enceintes, un micro et une table de mixage sont à votre disposition !
Apportez vos instruments !
Café-épicerie Bio Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
