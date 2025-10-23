Soirée jam session Café-épicerie Bio Plan B La Turballe

Soirée jam session Café-épicerie Bio Plan B La Turballe jeudi 23 octobre 2025.

Soirée jam session

Café-épicerie Bio Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23 22:00:00

Date(s) :

2025-10-23

L’association du Plan B propose une soirée scène ouverte à toutes et à tous.

Une sono, deux enceintes, un micro et une table de mixage sont à votre disposition !

Apportez vos instruments !

.

Café-épicerie Bio Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jam session La Turballe a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44