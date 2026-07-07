Soirée Jam Session Restaurant La Hitillère Messanges
vendredi 7 août 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Soirée Jam Session
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous
Bar, restauration sur place
JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous
Bar, restauration sur place .
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80
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English : Soirée Jam Session
JAM SESSION (guitar, keyboard, drums—arrangement) Open to everyone
Bar and food available on site
L’événement Soirée Jam Session Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI LAS
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