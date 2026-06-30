Soirée Jam Session Restaurant La Hitillère Messanges

Informations pratiques

Messanges

Soirée Jam Session

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous

Bar, restauration sur place

JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous

Bar, restauration sur place .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80

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English : Soirée Jam Session

JAM SESSION (guitar, keyboard, drums—arrangement) Open to everyone

Bar and food available on site

L’événement Soirée Jam Session Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI LAS