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Soirée Jam Session Restaurant La Hitillère Messanges

vendredi 4 septembre 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges

Soirée Jam Session Restaurant La Hitillère Messanges

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Restaurant La Hitillère
Adresse
9 Avenue de l'Océan
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Soirée Jam Session

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous
Bar, restauration sur place
JAM SESSION (guitare, clavier, batterie à disposition) Ouverte à tous
Bar, restauration sur place   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

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English : Soirée Jam Session

JAM SESSION (guitar, keyboard, drums—arrangement) Open to everyone
Bar and food available on site

L’événement Soirée Jam Session Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI LAS

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